Уголовное дело возбуждено в связи с обрушением ангара и гибелью двух человек в Ахтубинске

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - В связи с гибелью двух человек при обрушении самолетного ангара в Ахтубинске возбуждено уголовное дело, сообщили в управлении СК по Астраханской области. Дело завели на гендиректора фирмы-подрядчика, которая разбирала этот ангар, расположенный в воинской части №15650.

По версии следствия, гендиректор ООО "Промстрой" 1 апреля допустил к разбору металлического строения четырех рабочих, не прошедших стажировку, проверку теоретических знаний и приобретенных навыков безопасных способов работы. Их не обеспечили спецодеждой, и никто не контролировал, как они применяли средства индивидуальной защиты и соблюдали технику безопасности.

Конструкции обрушились, когда рабочие разбирали перекрытие. Два человека погибли, еще двое получили травмы.

Дело расследуется по ч.3 ст.143 УК (нарушение требований охраны труда лицом, на которое были возложены обязанности по их соблюдению, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).

В пресс-службе Южного военного округа (ЮВО) ранее сообщили, что ангар был выведен из перечня объектов воинской части в 2013 году и передан подрядной организации для демонтажа.

Источник сообщал, что обрушение случилось на территории 929-го государственного летно-испытательного центра имени Чкалова Минобороны.

929-й Государственный летно-испытательный центр (ГЛИЦ) имени Чкалова Минобороны РФ - крупнейший испытательный центр Воздушно-космических сил России.

Аэродром Ахтубинск расположен на северо-восточной окраине города, в 292 км к северу от Астрахани.