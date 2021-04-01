Из-за обрушения ангара в воинской части под Астраханью погиб 1 человек

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Двое рабочих пострадали, один погиб при демонтаже ангара на территории воинской части в городе Ахтубинск Астраханской области, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Рабочие коммерческой организации по контракту занимались демонтажом ангара на территории части. "Ангар рухнул. Двое рабочих пострадали, один погиб. Еще один оказался под завалами", - сказал источник.

По его словам, ангар рухнул "в результате нарушения техники безопасности".

Собеседник агентства уточнил, что инцидент произошел на территории государственного летно-испытательного центра Минобороны РФ им. Чкалова.

"Во время демонтажа конструкций неэксплуатируемого самолетного ангара рухнула кровля", - пояснил источник.