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Во время ПМЭФ добавят поезда "Сапсан" между Москвой и Петербургом

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - ОАО "РЖД" увеличит количество рейсов поезда "Сапсан" сообщением Москва - Санкт-Петербург - Москва в дни проведения Петербургского международного экономического форума, сообщает "Росконгресс".

Поезда "Сапсан" №№ 761, 762, 763, 764, в обычное время курсирующие только по субботам и воскресеньям, в дни ПМЭФ, с 1 по 5 июня, будут ходить ежедневно, как и в праздничные дни – с 11 по 13 июня. Таким образом в этот период между Москвой и Петербургом ежедневно будут курсировать 30 поездов "Сапсан" в сутки, говорится в сообщении.

Продажа билетов на дополнительные поезда уже открыта.

ПМЭФ пройдет в этом году с 1 по 5 июня на площадке "Экспофорум". В 2020 году форум был отменен из-за пандемии.

РЖД ПМЭФ Сапсан Москва Петербург

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