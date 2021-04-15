Организаторы ПМЭФ ждут делегацию из Монако

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU -Делегация княжества Монако примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в июне 2021 года, сообщил председатель петербургского регионального отделения и бизнес-посол "Деловой России" в Монако Дмитрий Панов. Он сказал это на церемонии награждения победителей регионального этапа конкурса "Экспортер года" в Петербурге.

Состав делегации и кто ее возглавит, Панов не уточнил. По его словам, на 22 апреля текущего года намечена встреча представителей российских деловых кругов с представителями княжества.

ПМЭФ пройдет на площадке "Экспофорум" 2-5 июня 2021 года.