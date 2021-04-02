ЦБ выступил против использования экосистемами собственных учетных единиц

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Банк России выступает против того, чтобы экосистемы использовали собственные учетные единицы, и предлагает регулировать этот вопрос вплоть до запрета, говорится в докладе ЦБ о подходах к регулированию экосистем.

"Наиболее нежелательным с точки зрения денежной системы будет распространение внутренних учетных единиц, выпускаемых по независимому решению организации-эмитента. По сути, подобные инструменты будут представлять собой денежные суррогаты. При массовом использовании в любой юрисдикции таких платежных инструментов как альтернативы национальным валютам потенциально может существенно снизиться эффективность денежно-кредитной политики", - говорится в докладе.

Кроме того, по мнению ЦБ, появление таких учетных единиц может создавать пространство для регуляторного арбитража с вкладами и кредитами. Степень возможной тяжести неконтролируемых последствий варьируется от рисков незначительного обесценения национальной валюты и изменения рыночного уровня процентных ставок до существенного замещения части операций в реальном секторе платежами во внутренних учетных единицах.

Выпуск денежных суррогатов может создавать угрозы для национальной платежной системы и для финансовой стабильности в связи с риском утраты платежеспособности их эмитентами, предупредил регулятор.

"Не секрет, что Facebook планировал выпустить Libra (криптопроект соцсети Facebook - ИФ), эта тема не закрыта, Facebook продолжает работать над единицей, которая будет так или иначе связана с экосистемой Facebook. Amazon сегодня выпускает так называемые gift-сертификаты, которые фактически обращаются как вторые деньги в США. В России пока попыток создавать внутренние расчетные единицы экосистемами нами не замечено, но это не исключено, потому что мы видим международный тренд, как это происходит в глобальных экосистемах", - заявил журналистам первый зампред ЦБ Сергей Швецов.