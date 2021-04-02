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ЦБ допустил создание государственных экосистем

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Банк России не видит барьеров на пути формирования экосистем по инициативе государства, но не в конкурентных секторах, заявил первый зампред ЦБ Сергей Швецов, комментируя доклад регулятора о подходах к регулированию экосистем в России и за рубежом.

"У государства есть свои функции. Если государство сочтет необходимым для выполнения своих целей использовать экосистемную модель в объеме, необходимом для решения государственных задач, оно будет это делать. Другой вопрос - не принято это делать, конкурируя с частным сектором. Государство делает то, что не может сделать частный сектор. Эти два элемента необходимо развести, они не будут пересекаться, но могут дополнять друг друга", - предположил Швецов.

Он подчеркнул разность целей при формировании государственных и коммерческих экосистем. "Для государства цель - создание общественного блага, а цель бизнеса - формирование прибыли для акционеров, обеспечение устойчивости бизнеса в долгосрочном плане при условии создания преимуществ для потребителей", - пояснил Швецов.

Отвечая на вопросы журналистов, он сказал, что сам ЦБ не планирует создавать собственную экосистему: к примеру, проект разработки "цифрового рубля" решает совершенно иные задачи. "Цифровой рубль - не шаг к созданию ЦБ собственной экосистемы, наоборот. Это обеспечение выполнения рублем функций денег применительно к той среде, в которой живет экономика. Если экономика живет в цифровой среде, рубль должен эту среду обслуживать", - сказал Швецов, добавив, что функция экосистемы - нахождение поставщиков или покупателей - чужда ЦБ.

Он добавил, что "превентивный, а не реактивный" подход к регулированию экосистем представляется ЦБ более предпочтительным для российского рынка. В противном случае приходится ломать уже созданные и действующие модели экосистем вводимыми регуляторными механизмами, что доказывает опыт стран, где экосистемы начали появляться раньше, чем в России - например, Китая и США.

Как следует из доклада ЦБ, "роль государства в развитии платформенных решений не ограничивается его классическими функциями - например, регуляторными и надзорными". Государство выступает "одним из активных платформенных игроков", политика принятия его решений, их логика должна быть "понятна рынку и предсказуема", говорится в докладе. "Здесь важен принцип недискриминационного доступа участников рынка к государственным информационным системам в случае наличия возможности получения из них сведений для коммерческого использования - например, для проведения скоринга при выдаче кредитов и предоставлении займов... Учитывая, что для платформенной бизнес-модели данные являются основным активом и ключевой ценностью, важно отсутствие эксклюзивности в доступе к ним", - отмечает ЦБ.

Банк России Сергей Швецов Китай США

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