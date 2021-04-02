Доля COVID-19 в структуре ОРВИ с декабря сократилась в три раза

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Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Доля коронавируса COVID-19 в структуре острых респираторных вирусных инфекций в России продолжается снижаться и в последние недели составляет треть от показателей декабря-января, следует из еженедельного бюллетеня НИИ гриппа имени Смородинцева Минздрава РФ.

"Согласно поступившей информации на 12 неделе (с 22 по 28 марта - ИФ), в системе надзора за гриппом и ОРВИ по результатам ПЦР анализа клинических образцов от 7 143 пациентов в городах - опорных базах Национальных центров по гриппу коронавирус SARS-CoV-2 обнаружен в 729 (10,2%) случаях", - говорится в материалах НИИ.

На 10-й и 11-й неделях доля COVID-19 также составляла около 10%, следует из данных института.

Согласно сведениям НИИ, за последние две недели в России также снижается заболеваемость ОРВИ. На прошедшей неделе она составила 59,5 на 10 тысяч населения, что ниже еженедельного эпидемического порога на 27,8%. Лабораторно за неделю подтверждены два случая гриппа в Красноярске.

С конца ноября до середины января доля COVID-19 среди изученных образцов в разные недели составляла от 28 до 31%. Существенное снижение показателя началось в феврале, и на первой неделе марта достигло 15%. Этот показатель в целом соотносится с ростом и снижением заболеваемости COVID-19 в России, но не демонстрирует прямой связи с ростом или снижением недельной заболеваемости ОРВИ и гриппом.