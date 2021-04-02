Дело об истязании ребенка из города под Мурманском направлено в суд

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Генеральная прокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по резонансному уголовному делу об истязании семилетнего мальчика из Мончегорска (Мурманская область), сообщает в пятницу управление Генпрокуратуры в Северо-Западном федеральном округе.

"Уголовное дело направлено в Мончегорский городской суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.

В интересах пострадавшего ребенка его законный представитель выдвинул иск о компенсации морального вреда.

Ранее Главное следственное управление СКР заявило о завершении расследования данного уголовного дела.

По версии следствия, с середины 2019 года по 2020 год в Мончегорске и Сочи отчим истязал и пытал с особой жестокостью семилетнего мальчика, лишал его свободы. При этом мать, по данным СК, чтобы ее супруг не понес уголовной ответственности, скрывала информацию об издевательствах над ребенком, удерживала его в загородном доме "без полноценного питания, необходимой помощи и заботы".

Отчиму, который находится под стражей, инкриминируется п."в" ч.2 ст.112, п.п. "г,д" ч.2 ст.117, п.п. "а,д" ч.2 ст.127, п."б" ч.2 ст.111 УК РФ (истязание, причинение среднего и тяжкого вреда здоровью и незаконное лишение свободы). Матери предъявлено обвинение по п.п. "а,д" ч.2 ст.127, ст.156 УК РФ (лишение свободы, неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).

Резонансное дело

Как сообщалось, расследование уголовного дела об истязаниях ребенка из Мончегорска вызвало общественный резонанс. Уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова заявила, что "все причастные, по вине которых ребенок последние несколько лет жил в этом аду, должны понести ответственность".

Также было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.293 УК РФ (халатность) после того, как следствие установило, что семья длительное время находилась на учете, но полиция Мончегорска неоднократно отказывала в возбуждении уголовных дел по факту истязаний ребенка "без надлежащего проведения процессуальных проверок".

По итогам прокурорских проверок представления получили глава администрации Мончегорска и местный отдел полиции "по фактам непринятия своевременных и надлежащих мер по возбуждению уголовного дела в отношении отчима ребенка".

В июле 2020 года Мончегорский городской суд лишил родительских прав мать. Позднее ребенок был передан родному отцу.