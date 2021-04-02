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"Атомфлот" решил взыскать с судостроительного "Балтзавода" 57 млн рублей

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - ФГУП "Атомфлот" подало в Арбитражный суд Мурманской области иск к АО "Балтийский завод" (БСЗ, Санкт-Петербург, входит в АО "Объединенная судостроительная корпорация"), следует из картотеки суда.

Сумма исковых требований составляет 56,929 млн рублей. Суть иска не раскрывается. Он принят к производству. Предварительное судебное заседание назначено на 20 апреля.

Ранее Девятый арбитражный апелляционный суд отклонил требование "Атомфлота" к БСЗ о взыскании 733 млн рублей по контракту на строительство первого и второго серийных универсальных атомных ледоколов проекта 22220 "Сибирь" и "Урал".

Сейчас на "Балтийском заводе" строятся три атомных ледокола проекта 22220.

Ледоколы проекта 22220 предназначены для проводки судов в Арктике, на участках Енисея и Обской губы, для буксировки судов и других плавучих сооружений во льдах и на чистой воде и других задач. Длина каждого ледокола составляет 173,3 м, ширина - 34 м, мощность - 60 МВт, ледопроходимость - 2,8 м. Головным является "Арктика", спущенная на воду в июне 2016 года.

В августе 2019 года "Атомфлот" и "Балтийский завод" подписали договор на выполнение работ по строительству третьего и четвертого серийных ледоколов проекта 22220. Сдача "Якутии" (3-й ледокол) намечена на декабрь 2024 года, "Чукотки" (4-й) - на декабрь 2026 года. Стоимость ледоколов составит более 100 млрд рублей.

Сибирь ОСК Балтзавод Арктика Арбитраж Мурманской области Атомфлот

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