Из-за неудачных швартовых испытаний сдачу ледокола "Арктика" могут снова отложить

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Сроки сдачи атомного ледокола "Арктика", строящегося на Балтийском заводе (входит в ОСК), могут снова сдвинуться, поскольку ледокол не прошел швартовых испытаний, пишет газета " Коммерсантъ".

По словам собеседника "Ъ", на проходивших испытаниях был успешно испытан средний вал (у судна три валовых линии). После этого 4 февраля начали проверять правый вал. Однако из-за короткого замыкания вышел из строя гребной электродвигатель (ГЭД) на правом валу. В результате неудачных пуско-наладочных работ системы электродвижения повреждена обмотка ГЭД.

Источники издания признают, что "ситуация непростая". Необходимо понять первопричину поломки, а также, по возможности, исправить повреждения двигателя на самом судне. В противном случае, чтобы извлечь ГЭД, придется резать корпус и размонтировать оборудование. На это уйдет значительное время, поясняет собеседник газеты. Худший из возможных вариантов — неучтенные системные ошибки в проекте ГЭД, требующие корректировок, отметил другой источник. Цикл изготовления нового ГЭД составляет как минимум год.

Если придется менять двигатель, это может сдвинуть срок сдачи ледокола, запланированный на начало лета. Источник "Ъ" в судостроительной отрасли отметил, что с неработающим ГЭД ледокол не примут. По его мнению, в лучшем случае "Арктику" сдадут в сентябре.

Комиссия Балтзавода к 20 февраля должна уточнить причину поломки и дать рекомендации по восстановлению двигателя.

Контракт на строительство ледокола был заключен в 2012 году. Из бюджета на строительство "Арктики" было выделено 37 млрд рублей. Ледокол должны были сдать в конце 2017 года. Однако летом 2017 года указом президента РФ сроки были перенесены на май 2019 года. Затем сроки сдачи были сдвинуты еще минимум на год, и передача ледокола планировалась после ледовых испытаний в мае 2020 года.

Этот ледокол - головное судно проекта 22220 "Арктика", относится к классу ЛК-60Я (ЛедоКол мощностью 60 мегаватт с Ядерной установкой). У ледокола два реактора РИТМ-200 мощностью 175 мегаватт каждый. Мощность ледокола "Арктика" на валах составляет 60 мегаватт — каждый из реакторов обеспечивает по 30 мегаватт.

12 декабря "Арктика" вышла на ходовые испытания в аварийном режиме с использованием одних только дизельных двигателей, реакторы в движении задействованы не были. Гендиректор завода Алексей Кадилов объяснил это большим количеством переделок при строительстве штатной энергоустановки, отмечает "Ъ".

Между тем, "Росатом" продлил срок службы действующих атомных ледоколов, что смягчает проблему ледокольного обеспечения новых проектов в Арктике.

Ледоколы типа "Арктика", как планируется, будут работать в Баренцевом, Печорском и Карском морях и на мелководных участках устья Енисея в районе Обской губы. Водоизмещение "Арктики"составляет 33,5 тысячи тонн, его длина 173,3 метра, ширина 34 метра и высота 15,2 метра. Судно сделано двухосадочным с минимальной осадкой 8,55 метра и максимальной — 10,5 метра. При глубокой осадке судно сможет проламывать толстые океанские льды. При мелкой осадке оно сможет проводить корабли по замерзшим руслам рек.