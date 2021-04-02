"Траст" подал иск к Ананьевым и экс-руководству Автовазбанка на 113,1 млрд руб.

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Банк "Траст" (на его базе создан Банк непрофильных активов) подал иск в Арбитражный суд Москвы к бывшим владельцам Промсвязьбанка Алексею и Дмитрию Ананьевым, а также к экс-главе Автовазбанка Олегу Вдовину и бывшему акционеру, экс-председателю совета директоров Автовазбанка Николаю Тарану на 113,068 млрд рублей, следует из картотеки арбитражных дел.

"Траст" подал иск о взыскании убытков с контролировавших Автовазбанк лиц: Алексея Ананьева, Дмитрия Ананьева, Николая Тарана и Олега Вдовина в солидарном порядке в размере 113 млрд рублей. В результате действий (бездействия) указанных лиц значительно ухудшилось финансовое состояние Автовазбанка, в связи с чем Банк России был вынужден осуществлять меры по предупреждению его банкротства", - сообщил "Интерфаксу" представитель "Траста". По его словам, размер убытков рассчитан по формуле, закрепленной законом о банкротстве.

Автовазбанк в 2015 году был передан на санацию Промсвязьбанку. В марте 2019 года Автовазбанк был присоединен к "Трасту".

По иску "Траста" Окружной суд города Лимассола (Кипр) в декабре 2020 года вынес приказ об аресте активов братьев Ананьевых и их жен на сумму до 267 млн евро. Эти требования связаны с реализацией ответчиками финансовых схем, имеющих признаки мошеннических действий, путем выдачи необеспеченных кредитов, а также займов с существенно недостаточным обеспечением. "Траст" ранее отмечал, что в результате были выведены денежные средства из Промсвязьбанка, права требования по данным кредитам были переуступлены Автовазбанку, входившему в группу Промсвязьбанка.

На базе "Траста" создан Банк непрофильных активов. На его баланс переданы непрофильные активы санируемых банков: "Открытия", Бинбанка, Рост банка и Автовазбанка, а также часть активов Промсвязьбанка.

Банк России владеет 97,7% банка "Траст", банк "Открытие" - 1,3%. Еще около 1% акций "Траста" в феврале 2019 года получила структура РФПИ.

Промсвязьбанк по итогам 2020 года занял 7-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100".