Суд прекратил дело о банкротстве жены бывшего главы ПСБ Ананьева

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы 2 августа прекратил производство по заявлению Промсвязьбанка (ПСБ) о банкротстве жены бывшего председателя правления банка Дмитрия Ананьева, следует из материалов дела. В пресс-службе банка объяснили, что это решение принято в связи с погашением задолженности.

Из информации в картотеке арбитражных дел следует, что долг Людмилы Ананьевой составлял 17,3 млн рублей.

Юристы ПСБ в марте 2020 года подали в Лефортовский суд иск, в котором указали, что Ананьев, возглавляя банк, в 2017 году выдал себе кредит на 1,4 млрд рублей под 8,5% годовых и положил эту сумму на депозит своей жены, но уже по ставке 12,9% годовых. По этой схеме Ананьевы ежемесячно получали фиксированный процентный доход. С сентября по декабрь 2017 года по вкладу были выплачены проценты в размере 50 млн рублей, тогда как по кредиту было выплачено 33 млн рублей. Юристы ПСБ оценили ущерб банку от этой схемы в 17 млн рублей.

В конце марта 2021 года суд постановил взыскать с Ананьевой эту сумму в пользу банка.

Арбитражный суд Москвы по заявлению "Зерновой компании "Настюша" в январе 2021 года признал Дмитрия Ананьева банкротом и ввел процедуру реализации имущества должника. Кроме того, сейчас в суде рассматривается иск ЦБ о взыскании убытков с бывших бенефициаров Промсвязьбанка на сумму 282 млрд рублей.

ПСБ ранее контролировали братья Дмитрий и Алексей Ананьевы. Банк России о санации Промсвязьбанка в декабре 2017 года, банк был передан в Фонд консолидации банковского сектора. Позднее ПСБ перешел в собственность Росимущества.