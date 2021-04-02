"Роскосмос" выступил за перекрестные полеты на МКС на кораблях России и США

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - "Роскосмос" выступает за возобновление российско-американской схемы перекрестных полетов на МКС и ждет одобрения со стороны руководства двух стран, сообщил "Интерфаксу" исполнительный директор госкорпорации по пилотируемым программам Сергей Крикалев.

"Идут разговоры о перекрестных полетах, когда представитель американского сегмента будет лететь на нашем корабле, и представитель российского сегмента будет лететь на американском корабле. С точки зрения технической и мы, и американцы, профессионалы, кто работает в этой среде, согласны, что это правильный и нужный подход", - сказал Крикалев.

"К сожалению, для того, чтобы это дело реализовать, требуется определенное подтверждение правительств как у нас, так и Конгресса на американской стороне. Бюрократическая работа продолжается, по технике мы считаем, что это правильная схема", - добавил он.

По его словам, схема обеспечит подстраховку в случае задержек или аварий одного корабля, что сделает программу работы на МКС более устойчивой.