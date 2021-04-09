Ракета с пилотируемым кораблем "Союз МС-18" стартует с Байконура

Вывоз ракеты-носителя "Союз-2.1а" на стартовый комплекс космодрома Байконур Фото: Пресс-служба ГК "Роскосмос"/ТАСС

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Ракета-носитель "Союз-2.1а", которая выведет на орбиту транспортный пилотируемый корабль "Союз МС-18" с новым экипажем МКС, стартует в пятницу утром с космодрома Байконур.

Пуск ракеты запланирован на 10:42 по московскому времени.

Полет пилотируемого корабля пройдет по сверхкороткой двухвитковой схеме и займет 3 часа 25 минут (стыковку корабля с модулем "Рассвет" осуществят в 14:07 мск). Обычно полет кораблей "Союз" к МКС занимает около шести часов.

В состав экипажа корабля вошли космонавты "Роскосмоса" Олег Новицкий, Петр Дубров и астронавт NASA Марк Ванде Хай. В настоящее время экипаж МКС состоит из космонавтов "Роскосмоса" Сергея Рыжикова и Сергея Кудь-Сверчкова, астронавта NASA Кэтлин Рубинс, а также прибывших 17 ноября 2020 года на станцию на новейшем американском пилотируемом корабле Crew Dragon компании SpaceX американских астронавтов Майкла Хопкинса, Виктора Гловера, Шеннон Уокер и астронавта Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Соити Ногути.

По словам командира корабля Новицкого, экипаж в полном составе привился от коронавируса.

Планируемая продолжительность полета экспедиции составит 191 сутки. Ранее начальник Центра подготовки космонавтов Павел Власов сообщил, что следующая экспедиция на МКС будет продленной из-за съемок фильма. По его словам, командир экспедиции Новицкий вернется на Землю в октябре, два члена экипажа - Ванде Хай и Дубров останутся на орбите на более продолжительную экспедицию, через один корабль, "потому что в ближайшем после этого старта корабле полетят командир и два участника космического полета".

Экипажу предстоит выполнить два выхода в открытый космос для приема нового многофункционального лабораторного модуля (МЛМ) "Наука", старт которого запланирован на июль. Также программа полета предусматривает проведение около 50 научных экспериментов.

Как сообщали СМИ, корабль "Союз МС-18" доставит на МКС новый течеискатель для поиска мест утечки воздуха. По словам бортинженера корабля Дуброва, новых инструментов для герметизации трещин на МКС следующему экипажу не понадобится, "на борту есть все необходимое".

Ранее Ракетно-космическая корпорация (РКК) "Энергия" сообщала, что все действия экипажа МКС и специалистов на Земле по герметизации трещин на станции согласуются с коллегами из NASA.

Срок эксплуатации МКС истекает в 2024 году. Россия ведет переговоры с партнерами по станции о продлении срока ее эксплуатации до 2030 года. Заместитель руководителя центра лётной эксплуатации космических аппаратов и средств выведения РКК "Энергия" Юрий Гидзенко сообщил в начале марта, что решение о продлении работы МКС до 2028 года принято уже "на верхних уровнях".

По словам руководителя полётом российского сегмента МКС Владимира Соловьева, эксплуатацию Международной космической станции планируют продлить после 2030 года "с плавным завершением программы". В октябре 2020 года Соловьев сообщил, что специалисты РКК "Энергия" прогнозируют "лавинообразный выход из строя многочисленных элементов на борту МКС" после 2025 года. По его словам, из-за возросших затрат специалисты считают необходимым "пересмотреть сроки дальнейшего участия в программе и сосредоточиться на реализации программ орбитальных станций".

В октябре 2020 года бортинженер пилотируемого корабля "Союз МС-16" Иван Вагнер в связи с утечкой воздуха на МКС из-за появившейся трещины на станции заявил, что одна из возможных причин образования трещины - длительный 20-летний период эксплуатации МКС.