Туроператоры посчитали, что денег на кешбэк за туры по РФ не хватит до лета

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Ажиотажный спрос на туры по России в рамках программы кешбэка может привести к тому, что выделенных правительством средств не хватит на возвраты туристам до окончания акции 15 июня - деньги кончатся раньше, считают опрошенные порталом "Интерфакс-Туризм" туроператоры.

Правительство РФ выделило на реализацию третьего этапа распродажи туров 2 млрд рублей. Согласно ее условиям, размер кешбэка составляет 20% от стоимости тура, но не более 20 тыс. за одну поездку. Кешбэк за туры будет начисляться туристам до исчерпания этой суммы. "Бюджет акции ограничен размером субсидии, предоставляемой оператору Федеральным агентством по туризму на основании соглашения о предоставлении субсидии. Акция может быть досрочно приостановлена оператором в случае исчерпания бюджета", - говорится в пункте 6 правил.

Как сообщила 1 апреля глава Ростуризма Зарина Догузова, с начала третьего этапа программы туристического кешбэка россияне приобрели туров на 4,5 млрд рублей и получили кешбэк от государства на 800 млн рублей.

"У нас есть четкое убеждение, основанное на цифрах, что эти деньги закончатся к 20-25 апреля", - считает гендиректор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин. "За первые четыре дня было забронировано туров на миллиард. Что такое 2 млрд в пересчете на продажи? Продам туров на 10 млрд - примерно 2 млрд туристы получат в виде кешбэка. За 40 дней примерно будет продано на 10 млрд туров, потому что объемы и темпы продаж не падают. Денег не хватит до июня", - отметил он.

В компании "Алеан" с ним согласились. "Продажи во время третьего этапа акции кешбэк выросли втрое по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, а темпы продаж заметно опережают предыдущие два этапа", - заявила коммерческий директор туроператора Оксана Булах, допустив, что к концу апреля выделенная государством сумма закончится.

Цель программы туристического кешбэка - поддержать индустрию туризма, пострадавшую от пандемии коронавируса, всего на ее реализацию правительство выделило 15 млрд рублей. Первые два этапа распродажи туров по России прошли в августе, а затем сентябре-декабре 2020 года. По их итогам было продано туров на 6,5 млрд рублей. Оставшиеся средства были перенесены на 2021 год. Третий этап начался 18 марта и завершится 15 июня, отправиться в поездку можно до 30 июня. По отзывам туроператоров, он оказался значительно более успешным, чем первые два.