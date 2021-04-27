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Ростуризм готовит предложения по продлению программы кешбэка на осень

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Ростуризм готовит предложения по проведению осенью четвертой распродажи туров по России с кешбэком, как предполагается, она продлится до конца года, сообщила журналистам во вторник глава ведомства Зарина Догузова.

"Программа очень хорошо работает на поддержку так называемого "низкого сезона", когда больше возможностей и свободной инфраструктуры, в отличие от "перегретых" пиков сезона. Речь о весне - начале лета и об осенне-зимнем периоде. Поэтому мы уже сейчас готовим предложения по отдельному окну продаж на осень и вплоть до конца года", - сказала она.

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Ранее Догузова сообщила, что на завершение третьего этапа программы выделяется 4,7 млрд рублей, это позволит отдохнуть дополнительно миллиону туристов.

Президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию 21 апреля предложил продлить программу возврата средств гражданам за покупку туров по России до конца 2021 года. В понедельник премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства сообщил о выделении 4,7 млрд рублей на эти цели.

Ростуризм

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