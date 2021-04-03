Председатель "Яблока" рассказал о реформе партии

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Введение испытательного срока для новых членов "Яблока" и деление сторонников партии на разные группы по степени их вовлеченности, которые предлагаются в рамках реформы партии, повысят их ответственность и влияние на решения партии, заявил председатель партии "Яблоко" Николай Рыбаков.

"Основной смысл предлагаемых изменений в том, что для членов партии повышается их вовлеченность в процесс принятия решений партии, но одновременно повышается ответственность", - сказал Рыбаков на проходящем в субботу XXI съезде "Яблока", посвященном реформированию партии.

В свою очередь основатель "Яблока" Григорий Явлинский поддержал поправки в устав партии о системе защищенного членства. "Сейчас не время открытых дверей, не время неспешных дискуссий, не время наращивания членов - потеряем партию. Наша главнейшая задача - не позволить разрушить партию изнутри и извне и сохранить ее", - сказал Явлинский в ходе съезда.

Зампредседателя партии "Яблоко" Иван Большаков заявил на съезде, что реформирование направлено на создание компактной, эффективной партии, у которой небольшая, но работоспособная структура и вокруг которой существует большая сеть сторонников.

"Чтобы нам не приходилось кого-то исключать, нужно договариваться на берегу. В этой связи (в рамках реформы) мы меняем процедуру вступления. В партию необходимо принимать только тех, кто действительно разделяет наши взгляды и методы борьбы, а не просто протестует и проявляет общественную активность", - сказал Большаков.

По его словам, "Яблоко" в рамках реформы планирует ввести для новых членов обязательное собеседование при приеме в партию, а также голосование за прием или отказ. "Чтобы зарегистрироваться членом партии, будет необходимо пройти испытательный срок и получить рекомендации действующих членов партии", - пояснил Большаков.

Длительность испытательного срока для новых членов партии, которые в дальнейшем планируют получить регистрацию, определят члены партии в ходе голосования на съезде. Предполагается, что она составит от года до двух лет.

Ранее председатель "Яблока" сообщил журналистам, что новый член "Яблока" может стать зарегистрированным (может избирать руководящие органы, голосовать на собрании, сам входить в руководящие органы партии) только через определенный срок. Он добавил, что в исключительных случаях продолжительность испытательного срока может быть сокращена. По его словам, кандидатский стаж поможет "Яблоку" лучше узнать своих сторонников.

Также Большаков ранее заявил, что человеку, который является сторонником партии, предоставляется возможность самому выбрать степень вовлеченности в партии. "На каждом уровне разные права и разные обязанности. Есть широкий круг сторонников (они самостоятельно заявляют о своем желании участвовать в работе партии, и партия с ними контактирует); потом сторонники, которые участвуют в праймериз; потом - незарегистрированные члены партии (могут голосовать на праймериз, принимать участие в обсуждениях и мероприятиях партии), потом - зарегистрированные члены", - пояснил Большаков журналистам.

При этом партия планирует налаживать связь со сторонниками, у которых нет статуса в партии. По словам Рыбакова, количество сторонников, которые участвовали в мероприятиях "Яблока", в настоящее время составляет 450 тыс. человек. К середине избирательной кампании, т.е. к концу августа, планируется увеличить это число до миллиона человек.