В "Яблоке" заявили о планах создать оппозиционную фракцию в Думе по итогам выборов

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Председатель "Яблока" Николай Рыбаков определил основную задачу партии - создать оппозиционную парламентскую фракцию по итогам выборов в Госдуму в сентябре и впоследствии выдвинуть своего кандидата в ходе президентской кампании в 2024 году.

"Главной целью нашей с вами работы является создание в Государственной Думе серьезной демократической единственной оппозиционной фракции в результате выборов и возможность выдвинуть кандидата на выборах президента РФ на следующих выборах", - сказал Рыбаков на съезде "Яблока", проходящем в воскресенье.

По его словам, Партия, по его словам, не будет создавать коалиционные союзы с определенными силами, включая националистов и сталинистов. Председатель партии отметил, что для нее невозможно объединение, которое предполагает ликвидацию "Яблока", либо сотрудничество с политиками и организациями, которые противодействуют ей на выборах. Партия также не рассматривает сотрудничество с действующими парламентскими партиями.

Рыбаков добавил, что при выдвижении кандидатов на выборы в Госдуму "Яблоко" будет исходить не только из того, что они декларируют согласие с политическим меморандумом партии и готовы выполнять организационную программу, но и из того, какая у этих политиков репутация и какую политическую позицию они занимали и занимают в настоящее время.

Он поставил задачу в каждом городе России в ближайшие два месяца, а затем и в каждом муниципальном образовании назначить представителя партии.

Председатель "Яблока" также сообщил, что для партии важен контроль за подсчетом голосов в ходе предстоящей избирательной кампании. "В этом отношении мы готовы объединять свои усилия с очень широким кругом политических движений, гражданских движений, и эта работа уже ведется", - отмечает Рыбаков.

В свою очередь зампредседателя "Яблока" Иван Большаков заявил на съезде, что партия будет отдавать приоритет списочной кампании на предстоящих выборах. "Мы все должны работать на нашу команду, чтобы партия смогла пройти в Госдуму, а не тянули одеяло на себя в одномандатных округах. Мы будем выдвигать одномандатников, но сосредоточимся на списочной кампании", - сказал он.

"Кампанию мы начинаем после нашего съезда. Агитационные материалы мы начнем раздавать еще до официального старта кампании", - заявил Большаков на съезде.

XXI съезд партии "Яблоко" проходит 3-4 апреля в Москве. Основной темой съезда является обсуждение реформы партии и принятие поправок в устав. Другой темой съезда является подготовка к выборам в Госдуму в сентябре.

В единый день голосования 19 сентября в России пройдут выборные кампании различного уровня, включая выборы депутатов Госдумы, глав 12 субъектов страны и выборы депутатов законодательных органов государственной власти в 39 регионах РФ.