Роспотребнадзор опечатал помещения в день открытия фестиваля "Артдокфест"

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции и Роспотребнадзора опечатали помещения "Артдокфеста" в петербургском Доме кино, об этом заявили организаторы в Facebook.

Ранее на странице мероприятия появилось говорилось о проверке кинофестиваля по заявлению Тимура Булатова (Исаева).

"С нами в холле вежливая полиция и Роспотребнадзор. Зрители пока смотрят фильм "Расторгуев". Ждем вердиктов от полицейского начальства, беседуем с представителями Роспотребнадзора...", - говорилось в сообщении.

В Москве фестиваль пока проходит без изменений.

В прошлом году показы документального кино на "Артдокфесте" в кинотеатре "Англетер" также были отменены за несколько часов до начала по решению Роспотребнадзора.

"Артдокфест" - международный фестиваль авторского документального кино. К участию в конкурсной программе фестиваля допускаются фильмы, снятые на русском языке или языках народов России. Они могут быть сняты в любой стране мира. Также участвуют в "Артдокфесте" фильмы российских авторов и кинокартины российского производства на любом языке мира.