Роспотребнадзор объяснил закрытие "Артдокфеста" зрителями без масок

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Сотрудники управления Роспотребнадзора по Петербургу обнаружили зрителей без масок в кинозале во время проверки фестиваля "Артдокфест", и потому опечатали залы, заявила пресс-служба ведомства в среду.

По заявлению Роспотребнадзора, 3 апреля им поступило сообщение о том, что в Доме кино на Караванной улице, 12, не соблюдают антикоронавирусные санитарные правила.

Как сообщает пресс-служба Роспотребнадзора, на месте специалисты выявили, что там не обеспечивалась социальная дистанция, организаторы не контролировали зрителей, которые находились в кинозале без масок, воздух в помещениях не обеззараживали с помощью бактерицидных облучателей, на входе в залы и в санузле не нашлось кожных антисептиков, не было документов с подтверждением текущей уборки и дезинфекции.

В итоге помещения двух залов опечатали, а в отношении Союза Кинематографистов Российской Федерации - организатора показов в Доме кино - составили протоколы об административном правонарушении по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ, о временном запрете. Материалы дела подготовлены для передачи в суд.

В выходные сотрудники Роспотребнадзора закрыли залы Дома кино, где проходил "Артдокфест". Организаторы фестиваля сообщали, что проверку кинофестиваля инициировал Тимур Булатов (Исаев) - известный петербургский активист, выступающий против представителей ЛГБТ-сообщества. Когда в Дом кино приехала полиция и Роспотребнадзор, там шел показ фильма "Расторгуев", посвященный убитому в 2018 году в ЦАР режиссеру-документалисту Александру Расторгуеву.

Показы на киностудии "Лендок" были также запрещены. Закрытие фестиваля резко осудили кинокритики и режиссеры. В частности, главный редактор журнала "Искусство кино" Антон Долин назвал это цензурой. Вице-губернатор Борис Пиотровский сообщил, что комитет по культуре заблаговременно согласовал фестиваль.

"Артдокфест" - международный фестиваль авторского документального кино, который проходит в Москве и Санкт-Петербурге. К участию в конкурсной программе фестиваля допускаются фильмы, снятые на русском языке или языках народов России.