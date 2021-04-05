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В Хабаровске возбуждено дело об аварии автобуса с пятью пострадавшими

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Возбуждено уголовное дело по факту ДТП с пассажирским автобусом, которое случилось утром в минувшее воскресенье в Хабаровске. Дело расследуется по ч. 1 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей), сообщили в СК по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

По версии следствия, водитель во время движения потерял сознание. Автобус съехал в кювет. Водитель и четверо взрослых пассажиров получили травмы различной степени тяжести. Водителю назначено амбулаторное лечение, отметили в СК.

Следствие выясняет все обстоятельства случившегося.

Хабаровск СКР

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