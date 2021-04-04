Пять человек госпитализированы в результате аварии в Хабаровском крае

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - ГИБДД устанавливает обстоятельства дорожно-транспортного происшествия (ДТП) с участием рейсового автобуса в Хабаровском крае, в результате чего травмы получили пять человек.

"ДТП произошло в воскресенье утром, рейсовый автобус маршрута №7, ехавший в направлении поселка Березовка, съехал с проезжей части", - сообщила "Интерфаксу" представитель краевого УГИБДД.

По предварительным данным, водителю автобуса стало плохо, что и стало причиной ДТП.

В аварии пострадал водитель и четыре пассажира, детей среди них нет. Все пострадавшие госпитализированы в краевую больницу №2. Всего в автобусе находилось 17 человек

По предварительным данным, пострадавшие получили ушибы.