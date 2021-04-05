"ЛУКОЙЛ" попросил льгот для месторождения имени Корчагина на Каспии

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - "ЛУКОЙЛ" предупредил правительство, что из-за внеплановой отмены льготы по экспортной пошлине в конце 2020 года могут сократиться инвестиции в нефтяное месторождение имени Корчагина на Каспие, или даже оно может быть законсервировано. Об этом пишет "Коммерсантъ".

Газета ссылается на письмо президента компании Вагита Алекперова первому вице-премьеру Андрею Белоусову

Алекперов предложил два альтернативных варианта компенсации льготы.

В частности, месторождение можно перевести во вторую группу по налогу на дополнительный доход (НДД). Она создана, чтобы компании переводили на НДД как раз активы с льготой по экспортной пошлине. Также компания предлагает продлить каникулы по налогу на добычу полезных ископаемых.

Перевести месторождение имени Корчагина в другую группу нельзя, пишет газета. Во-первых, на НДД нельзя переводить шельфовые месторождения, и Алекперов просит изменить это через поправки к Налоговому кодексу. Во-вторых, актив находится на одном лицензионном участке с рядом других объектов, в частности с месторождением имени Филановского, которое имеет льготы как новое морское месторождение (на них НДД не распространяется), при этом в НДД можно перевести только лицензионный участок целиком.

Президент "ЛУКОЙЛа" пишет, что Минприроды согласовывает поправки к закону о недрах для возможности разделения лицензии на Каспии, что позволило бы выделить месторождение имени Корчагина в самостоятельный участок.

Как отмечает Алекперов, необходимо, чтобы изменения в закон о недрах вступили до июля, иначе компания может не успеть перевести месторождение на НДД до последнего срока - конца 2021 года.

А поскольку есть риск, что поправки не будут приняты так быстро, Алекперов в качестве альтернативы предлагает продлить каникулы по НДПИ для месторождения на пять лет или до достижения накопленной добычи в объеме 20 млн тонн.

При полной отмене льгот в среднесрочной перспективе добыча на месторождении становится операционно убыточной, предупреждает глава "ЛУКОЙЛа": "Для минимизации финансовых потерь оценивается возможность консервации месторождения, что наряду с технологическими рисками и ухудшением экономики региона может привести к снижению доходов государства, негативному эффекту на экономику региона, включая поставщиков и подрядчиков". Объем планируемых инвестиций в актив до отмены льгот составлял 60 млрд рублей при уже понесенных вложениях в размере 140 млрд рублей, говорится в письме.

Минфин выступает против перевода месторождения на НДД: "Внутренняя норма доходности его разработки превышает 16,3%, что является хорошим показателем, который соответствует установленному правительством целевому уровню и свидетельствует о достаточности уже предоставленных льгот". На Каспии уже действует ряд льгот - может применяться режим первой группы НДД, а для новых месторождений предусмотрены пониженные ставки НДПИ и экспортной пошлины, уточнили "Коммерсанту" в министерстве.

В Минприроды поддерживают выделение участка недр с месторождением, поскольку "такой подход открывает возможность для получения компанией существенных налоговых льгот, которые будут способствовать освоению месторождения в сложных условиях". Там добавили, что законопроект проходит рассмотрение в правительстве, его внесение в Госдуму планируется до конца весенней сессии.