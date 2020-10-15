Путин подписал закон о реформе НДД для нефтяной отрасли с 2021г.

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который отменяет ряд льгот по НДПИ и экспортной пошлине для нефтяников, одновременно изменяя параметры налога на дополнительный доход (НДД), что позволяет перевести на данный налог НДД большее количество месторождений.

Согласно расчетам, заложенным в проект трехлетнего бюджета, казна от отмены льгот в нефтянке в 2021 году может дополнительно получить более 200 млрд рублей.

Льготы по экспорту нефти

Подписанный закон с 1 января 2021 года отменяет несколько существующих льгот по экспорту нефти.

Отменяется пониженная ставка экспортной пошлины на сверхвязкую нефть (степень вязкости выше 10 тыс. мПа.с (миллипаскаль-секунда)), сейчас она составляет 10% от полной ставки вывозной пошлины. В 2020 году, согласно расчетам Минфина, выпадающие доходы от предоставления данной льготы оценивались на уровне 14,7 млрд рублей. В 2021 году дополнительные доходы от отмены льготы оцениваются на уровне 18,99 млрд рублей. Расчеты приведены в материалах к проекту трехлетнего бюджета.

Отменяется льгота по экспортной пошлине для нефти, добытой на 15 месторождениях с особыми физико-техническими характеристиками. Льгота применялась с 2013 года и касается 15 месторождений, крупнейшие из которых принадлежат "ЛУКОЙЛу", "Иркутской нефтяной компании" (ИНК), "Роснефти", "Газпром нефти", "Сургутнефтегазу". В 2020 году действие данной льготы привело к выпадающим доходам бюджета на уровне 51,93 млрд рублей. В 2021 году дополнительные доходы от отмены льготы оцениваются существенно ниже – в размере 18,7 млрд рублей.

В итоге в Таможенном тарифе, в части льгот при экспорте углеводородов остались льготы по экспорту газа в рамках межправительственных соглашений ("Голубой поток", выпадающие доходы бюджета в 2020 году – 4,9 млрд рублей); в отношении новых морских месторождений на шельфе (выпадающие доходы бюджета в 2020 году 33,6 млрд рублей) и льготная пошлина на СПГ, где выпадающие доходы всего 121 млн рублей в текущем году.

Льготы по НДПИ

Подписанный закон отменяет пониженную ставку НДПИ для месторождений углеводородного сырья с выработанностью более 80%. Выпадающие доходы от применения данной льготы оценивались Минфином по 2020 году в размере 232,5 млрд рублей, такие данные приведены в отчете о налоговых расходах бюджета за 2019-2023 годы. Данные месторождения предлагается перевести на режим НДД. В итоге данного маневра дополнительные доходы бюджета в 2021 году составят 80,4 млрд рублей, следует из бюджетных проектировок.

Отменяется льгота по НДПИ для сверхвязкой нефти, в 2021 году допдоходы бюджета могут составить 77,9 млрд рублей. Перестает действовать пониженная ставка НДПИ (30% от полной) для компаний, ведущих поиск и разведку месторождений за свой счет, допдоходы в 2021 году составят 2,3 млрд рублей.

При этом в Налоговом кодексе будут продолжать действовать более чем 20 льгот по налогу на добычу углеводородов, крупнейшая из которых, например, льгота по НДПИ для трудноизвлекаемых запасов (выпадающие доходы бюджета в 2021 году - 85,96 млрд рублей) или на новые морские месторождения на шельфе (81,7 млрд рублей в 2021 году).

Параметры НДД

Расширяется перечень участков, которые могут применять НДД – в него включаются участки недр, расположенные в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО), Сахалинской, Оренбургской и Самарской областях. Уточняется коэффициент (Кг), который входит в формулу расчета НДД ряда групп месторождений и характеризует период времени, прошедший с даты начала промышленной добычи нефти на участке недр – чем меньше времени прошло с начала разработки, тем меньше коэффициент. Коэффициент Кг сейчас для месторождений первой и второй группы составляет от 0,4 до 1 (начало разработки месторождений от пяти до семи лет); для третьей группы - 1; для четвертой группы 0,5 - первый год, затем в течение года 0,75 и 1 на третий год. Для пятой группы от 0,2 до 1 в период до 15 лет. Принятый закон удлиняет сроки использования понижающих коэффициентов для месторождений в Арктике (пятая группа). Также документ устанавливает коэффициент на уровне 1 для второй и третьей групп, при этом для второй группы устанавливается исключение.

Так, для нефти, добытой на участках недр, одновременно расположенных в границах Нефтеюганского, Сургутского и Ханты-Мансийского районов Ханты-Мансийского автономного округа, на период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2023 года коэффициент вырастет до 1,2. Для нефти, добываемой на участках второй группы, которые расположены в границах Ямальского района Ямало-Ненецкого автономного округа, на период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2023 года коэффициент составит 1,95.

Как следует из проекта бюджета, изменение поступлений НДПИ с учетом корректировки параметров режима НДД в части применения корректирующих коэффициентов (Кг) принесет в бюджет в 2021 году 103,5 млрд рублей.

Пересматривается процедура переноса исторических убытков в рамках НДД. Сейчас можно переносить 100%, закон предлагает не более 50% на период 2021-2023 годов, что даст за этот же период допдоходы бюджету в размере 51,7 млрд рублей.

Закон также исключает из состава фактических расходов, на основании которых рассчитывается НДД, расходы на строительство (бурение) разведочных и поисково-оценочных скважин, а также затраты, оплаченные за счет бюджетных средств.

Нормы закона заработают с 1 января 2021 года.