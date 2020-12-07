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Росреестр предложил расширить возможности "дачной амнистии"

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Росреестр предложил дополнить "дачную амнистию" новыми возможностями для россиян по оформлению прав на жилые дома, сообщили в понедельник в пресс-службе ведомства.

"Предлагаемые правовые механизмы позволят решить проблему переоформления прав, подтверждающихся документами старого образца, а также легализовать построенные жилые дома на участках, в отношении которых отсутствуют правоустанавливающие документы", - говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что с 2006 года "дачной амнистией" воспользовались почти 14 млн заявителей, однако у граждан на руках по-прежнему имеются свидетельства на землю старого образца и другие документы, которые подтверждают владение тем или иным объектом недвижимости. По сведениям Росреестра, в стране насчитывается не менее 200 тыс. таких земельных участков, при этом реальное число непереоформленных прав и ранее выданных документов установить затруднительно.

В ведомстве отмечают, что в настоящее время остается нерешенным вопрос оформления прав наследников на земельные участки, предоставленные предыдущим землепользователям на праве постоянного (бессрочного) пользования, в случае если такие земельные участки являются незастроенными. По действующему законодательству право постоянного пользования не наследуется, поэтому, если ранее владелец не зарегистрировал право собственности на участок, а у наследника отсутствуют правоустанавливающие документы на здание, признать права наследника на земельный участок невозможно.

Кроме того, "дачная амнистия" распространяется не на все земельные участки, которые были предоставлены гражданам до вступления в силу Земельного кодекса РФ, к примеру, на земельные участки для животноводства, подчеркнули в Росреестре.

"С одной стороны, причиной того, что "старые" права до сих пор не переоформлены, является сам по себе "поход" в органы регистрации прав. С другой стороны, дальнейшее развитие земельного законодательства требует завершения земельной реформы 90-х годов. В связи этим Росреестр предлагает признать права собственности граждан на земельные участки в силу закона. Проще говоря, все права граждан постоянного (бессрочного) пользования, пожизненного наследуемого владения в силу закона, будут признаваться правом собственности независимо от вида их разрешенного использования", - пояснил замглавы Росреестра Алексей Бутовецкий.

По его словам, это означает, что владельцу участка для приобретения на него права собственности не нужно будет обращаться в Росреестр для переоформления прав. Имея на руках документы на землю старого образца о праве пожизненного наследуемого владения или постоянного пользования, граждане смогут продавать свои земельные участки и передавать их по наследству.

Также в Росреестре предлагают обеспечить на законодательном уровне возможность оформить дома, построенные еще в советский период, у которых отсутствует необходимый пакет документов для такого оформления.

"Из-за отсутствия зарегистрированных прав на землю граждане не могут оформить права на жилые дома, созданные на участках, в которых они проживают десятилетиями. Данное решение в настоящее время прорабатывается", - подчеркнул Бутовецкий.

Чтобы создать более комфортные условия для оформления прав граждан на садовые и жилые дома, Росреестр предлагает распространить действующий до марта 2021 года упрощенный порядок регистрации прав не только на ранее возведенные дома, но и на вновь построенные на земельных участках для ведения садоводства, индивидуального жилищного строительства и личного подсобного хозяйства, закрепив такой порядок на постоянной основе.

"Дачная амнистия"

Напомним, что "дачная амнистия" действовала в России с 1 сентября 2006 года. В соответствии с нею в упрощенном порядке были оформлены права более чем на 13 млн объектов недвижимости: дачи, земельные участки, жилые и садовые дома, гаражи, бани и т.д.

В декабре Совет Федерации одобрил продление "дачной амнистии" до 1 марта 2026 года. Закон предусматривает продление на 5 лет упрощенного порядка оформления гражданами своих прав на индивидуальные жилые и садовые дома, созданные на садовом участке. Кроме того, одобренный закон продлевает на тот же срок - до 1 марта 2026 года - действие уведомительного порядка строительства жилых домов, жилых строений или объектов индивидуального жилищного строительства, возведение которых начато до 4 августа 2018 года.

Росреестр Алексей Бутовецкий

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