Оглашение президентского Послания назначено на 21 апреля

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин огласит Послание Федеральному Собранию 21 апреля, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Президент огласит Послание Федеральному Собранию 21 апреля. Место оглашения мы уточним. Сейчас прорабатываются разные варианты, мы не будем забегать вперед", - сказал Песков журналистам.

Он сообщил, что в ближайшее время будет объявлена аккредитация для представителей СМИ на это мероприятие, одновременно с этим будет сообщено о месте его проведения.

Ранее Послание президента РФ всегда оглашалось в Кремле.