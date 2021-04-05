Володин предложил перенести отчет правительства перед Думой на 12 мая

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Правительство попросило Госдуму перенести отчет министров о работе за 2020 год с 21 апреля на другой день, поскольку в эту дату президент Владимир Путин решил огласить послание Федеральному Собранию. Об этом сообщил пресс-секретарь премьера Борис Беляков. Спикер Думы Вячеслав Володин предложил перенести его на 12 мая.

"Мы не будем отодвигать далеко дату отчета правительства и предложим вынести его на пленарное заседание 12 мая, чтобы обсуждение состоялось сразу, как депутаты вернутся из своих избирательных округов. В оставшееся до отчета время завершатся встречи министров с профильными комитетами и состоятся встречи фракций с председателем правительства", - написал спикер в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что дата отчета будет назначена после обсуждения этого вопроса с думскими фракциями на Совете Думы.

24 марта источник в Думе сказал "Интерфаксу", что, скорее всего, отчет кабинета министров будет перенесен на другую дату, и "это будет не апрель". Он предположил, что это будет связано с приближением даты оглашения послания президента Федеральному Собранию. 2 апреля перенос отчета агентству подтвердил источник в правительстве.