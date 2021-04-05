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Кудрин призвал расширить полномочия регионов по использованию их бюджетов

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Для ускорения развития российским регионам не хватает полномочий по распоряжению бюджетными средствами, считает председатель Счетной палаты Алексей Кудрин. Он сказал это на заседании комитета Госдумы по контролю и регламенту.

"Что, мне кажется, сейчас фундаментально не доделано и не додумано, это самостоятельность субъектов по распоряжению какой-то частью ресурсов, как собственных, так и централизованно передаваемых через фонды перераспределения. Я бы сейчас вместе с правительством думал, как создать некий резерв для свободы субъектов (...) Дать больше самостоятельности, как в регуляторной деятельности, так и в финансовых ресурсах", - заявил он.

По его мнению, "именно в нынешнем, современном экономическом контексте" расширение самостоятельности субъектов Федерации приводит к увеличению темпов их роста.

"Одним из таких предложений, которое я пока аккуратно высказываю, это передача на федеральный уровень платежей за неработающее население в ОМС. Это 780 млрд рублей в год", - сказал Кудрин.

Он добавил, что ситуация с нехваткой средств на собственные цели обострилась в последние годы после выделения регионам дополнительных целевых средств на исполнение нацпроектов.

"За последние 3-4 года, включая и вопросы национальных проектов, и субсидии национальных проектов, и антикризисных мер, все основные ресурсы - их стало намного больше, чем в предыдущие годы, но они все связаны, окрашены, они все целевые. И субъектам почти не остается средств для собственного маневра. Это было и 3-4 года назад, и стало еще серьезнее после этих целевых субсидий на проекты и антикризисные меры", - отметил Кудрин.

Алексей Кудрин Госдума Счетная палата

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