Путин дал кабмину 2 недели на определение параметров допподдержки регионов

Поручение дано в рамках подготовки к посланию Федеральному Собранию

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в рамках подготовки к посланию Федеральному Собранию поручил членам правительства в двухнедельный срок определить параметры финансовой помощи регионам.

"Сейчас идет активная работа над посланием Федеральному Собранию. И в этой связи прошу, уважаемые коллеги, в двухнедельный срок определить параметры дополнительной финансовой поддержки субъектов в текущем году, чтобы я мог учесть это и в послании Федеральному Собранию", - сказал он в среду на совещании с членами правительства.

Также президент поручил "подготовить конкретные предложения по реструктуризации их коммерческой задолженности и по запуску программ развития региональной инфраструктуры".

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что послание президента Федеральному Собранию может быть оглашено 22 апреля. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков не стал ни подтверждать, ни опровергать эту информацию, пообещав озвучить дату мероприятия в скором времени.