Число заражений ВИЧ в Петербурге за год упало на 20%

Примерно так же снизилось количество тестирований

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - За 2020 год в Петербурге зарегистрировали на 20% меньше первичных случаев заражения ВИЧ, чем в 2019-м, сообщила журналистам в понедельник начальник отдела по организации амбулаторной медицинской помощи комитета по здравоохранению Лариса Соловьева.

Всего за прошлый год было зафиксировано 2183 случая.

"Для сравнения, в 2019 году было 2870 случаев. То есть вы видите явное снижение, более 20%", - сказала Соловьева. Она обратила внимание, что первичная заболеваемость в Петербурге снижается ежегодно.

Соловьева также признала, что охват тестирования на ВИЧ снизился из-за ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса: в 2020 году тесты сдали около 1 млн человек, в то время как в 2019 году таковых было примерно 1 млн 300 тысяч человек (падение на 23%).

Тем не менее посещаемость городского Центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями не снизилась даже весной 2020 года, сообщила главный врач центра Татьяна Виноградова. Она не ожидает перебоев с поставками антиретровирусных препаратов в ближайшей перспективе. По ее сведениям, до 1 июля СПИД-центр получит основную массу препаратов, многие лекарства поступят даже раньше и в большем объеме, чем в 2020 году.

По данным комздрава, число граждан с ВИЧ на диспансерном наблюдении в Петербурге растет, охват терапией увеличился на 2,5% по сравнению с прошлым годом.

По данным на 1 января 2021 года, в Петербурге антиретровирусную терапию получают более 23 тысяч человек, включая 363 детей. На учете стоят более 32 тысяч человек.