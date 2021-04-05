Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:52Заразились
на 05.04В России 4 589 540+8 646В мире 131 321 563+550 905

Путин подписал закон о пяти годах колонии за реабилитацию нацизма и оскорбление ветеранов

Путин подписал закон о пяти годах колонии за реабилитацию нацизма и оскорбление ветеранов
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому за публичное оскорбление ветерана Великой Отечественной войны (ВОВ) и оправдание нацизма предусматривается до пяти лет лишения свободы.

Второй закон, подписанный президентом, вводит административную ответственность за похожие правонарушения (если состав уголовного преступления отсутствует) со штрафами до 5 млн рублей.

Оба документа размещены в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

Владимир Путин

Новости по теме

Новости

В России могут создать ракету грузоподъемностью до 200 тонн

В России могут создать ракету грузоподъемностью до 200 тонн
Пандемия коронавируса

В регионы РФ направили первую крупную партию "ЭпиВакКороны"

Кудрин не исключил снижения бедности в РФ в 2 раза уже к 2024 году

Кудрин не исключил снижения бедности в РФ в 2 раза уже к 2024 году

Думе предложили ужесточить наказание для пьяных водителей-рецидивистов

Думе предложили ужесточить наказание для пьяных водителей-рецидивистов

Самолёт с неубранной стойкой шасси приземлился в "Шереметьево"

Потерпевшие подали иски к экс-сотруднику ФСБ Черкалину на 16,5 млрд руб.

Потерпевшие подали иски к экс-сотруднику ФСБ Черкалину на 16,5 млрд руб.

Летевший из Казани в Стамбул самолет вынужденно сядет в Шереметьево

Кудрин призвал расширить полномочия регионов по использованию их бюджетов

Мосгорсуд отказался отпустить из СИЗО сына иркутского экс-губернатора

СКР завел уголовное дело после гибели ребенка при обстреле в Донбассе

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');