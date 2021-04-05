Путин подписал закон о пяти годах колонии за реабилитацию нацизма и оскорбление ветеранов

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому за публичное оскорбление ветерана Великой Отечественной войны (ВОВ) и оправдание нацизма предусматривается до пяти лет лишения свободы.

Второй закон, подписанный президентом, вводит административную ответственность за похожие правонарушения (если состав уголовного преступления отсутствует) со штрафами до 5 млн рублей.

Оба документа размещены в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.