Минобороны России опубликовало "польские хроники" 1945 года

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Мультимедийный раздел "Преступное беспамятство: что стирают из истории поляки", основанный на документах из фондов Центрального архива российского военного ведомства, публикует интернет-портал Минобороны России.

В частности, "архивные материалы подтверждают наличие в польском городе Тшчанка на месте снесенного мемориала советского воинского братского захоронения, как и сам факт официальной передачи мемориала местным властям", сказано в сообщении министерства обороны РФ.

"Также опубликованные документы свидетельствуют о кровопролитных боях за город и окрестности в январе 1945 года, о подвигах героев - бойцов и командиров Красной Армии, погибших здесь", - говорится в пресс-релизе.

Значительная часть опубликованных на интернет-портале военного ведомства документов "посвящена героизму, мужеству и самоотверженности бойцов и офицеров Красной Армии, геройски сражавшихся в боях за этот польский город и окрестности", сказано в сообщении.

По данным военного ведомства, город Шенланке (немецкое название польского города Тшчанка) был освобожден войсками Первого Белорусского фронта 28 января 1945 года в ходе Варшавско-Познанской фронтовой наступательной операции - составной части масштабной Висло-Одерской стратегической наступательной операции четырёх советских фронтов. Город являлся хорошо укрепленным опорным пунктом и был частью гитлеровского так называемого "померанского вала" - глубокоэшелонированного оборонительного рубежа, состоящего из долговременных огневых точек, расположенных по высоким холмам, покрытым лесными массивами. Этот рубеж был призван остановить наступление советских войск перед германскими территориями.