Два грузовика провалились под лед на Байкале

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Два грузовых автомобиля ЗИЛ-131 провалились под лед на озере Байкал в черте поселка Листвянка Иркутской области, водители и пассажиры спаслись, сообщила во вторник пресс-служба Главного управления МЧС по региону.

Инцидент произошел в понедельник, 5 апреля.

"Водители грузовых автомобилей самовольно открыли заграждение в месте несанкционированного съезда на лед и направились в сторону Больших Котов. В 70 метрах от берега весенний лед, напитанный талой водой, под техникой начал разрушаться", - говорится в сообщении.

По данным МЧС, один из автомобилей полностью ушел под воду на глубину более 55 метров, второй оказался в воде частично, глубина под ним - 19 метров.

"Погибших и пострадавших в результате инцидента нет - водителям и пассажирам удалось покинуть тонущие транспортные средства. На помощь к ним направились очевидцы", - говорится в сообщении.

По факту провала под лед техники проводится всесторонняя проверка. На месте работают сотрудники Росрыболовства, Росприроднадзора, полиция, представители местной администрации. В отношении водителей, допустивших грубейшее нарушение, составлены протоколы. Мужчины будут привлечены к административной ответственности.