Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 02:10Заразились
на 05.04В России 4 589 540+8 646В мире 131 321 563+550 905

Два грузовика провалились под лед на Байкале

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Два грузовых автомобиля ЗИЛ-131 провалились под лед на озере Байкал в черте поселка Листвянка Иркутской области, водители и пассажиры спаслись, сообщила во вторник пресс-служба Главного управления МЧС по региону.

Инцидент произошел в понедельник, 5 апреля.

"Водители грузовых автомобилей самовольно открыли заграждение в месте несанкционированного съезда на лед и направились в сторону Больших Котов. В 70 метрах от берега весенний лед, напитанный талой водой, под техникой начал разрушаться", - говорится в сообщении.

По данным МЧС, один из автомобилей полностью ушел под воду на глубину более 55 метров, второй оказался в воде частично, глубина под ним - 19 метров.

"Погибших и пострадавших в результате инцидента нет - водителям и пассажирам удалось покинуть тонущие транспортные средства. На помощь к ним направились очевидцы", - говорится в сообщении.

По факту провала под лед техники проводится всесторонняя проверка. На месте работают сотрудники Росрыболовства, Росприроднадзора, полиция, представители местной администрации. В отношении водителей, допустивших грубейшее нарушение, составлены протоколы. Мужчины будут привлечены к административной ответственности.

Иркутская область Байкал

Новости

Матвиенко ждет от послания Путина постановки "новой системы координат"

Пандемия коронавируса

В России выявлен 81 случай заражения британским штаммом коронавируса

В России выявлен 81 случай заражения британским штаммом коронавируса
ДТП с участием Михаила Ефремова

Трех свидетелей по делу Ефремова будут судить за дачу ложных показаний

Что произошло за день: понедельник, 5 апреля

Путин подписал закон о "гаражной амнистии"

В море Лаптевых нашли регион с потенциалом на нефть и газ, как в Западной Сибири

В море Лаптевых нашли регион с потенциалом на нефть и газ, как в Западной Сибири

Путин подписал закон об обнулении сроков на посту президента

Путин подписал закон об обнулении сроков на посту президента

Госдума утвердит уполномоченного по правам человека 22 апреля

Путин подписал закон, меняющий основания для возбуждения дел по "голуновской" статье

В России могут создать ракету грузоподъемностью до 200 тонн

В России могут создать ракету грузоподъемностью до 200 тонн
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');