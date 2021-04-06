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Замглавы Минэкономразвития Оксана Тарасенко покинет ведомство

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Заместитель министра экономического развития Оксана Тарасенко может в ближайшее время перейти на работу в одну из государственных компаний, сообщил "Интерфаксу" источник в Минэкономразвития.

"Накануне заявление Тарасенко ушло в Белый дом", - сказал источник.

В качестве заместителя министра Тарасенко курирует в ведомстве работу департаментов стратегического развития и инноваций, а также департамент развития цифровой экономики.

На должность замглавы Минэкономразвития она была назначена в конце декабря 2018 года, когда являлась помощником министра.

В 2015-2018 гг. Тарасенко возглавляла в Минэкономразвития департамент корпоративного управления (который, в частности, отвечает в министерстве за вопросы приватизации).

С января по май 2015 года временно исполняла обязанности директора департамента координации, развития и регулирования внешнеэкономической деятельности министерства.

В 2011-2015 годах - помощник руководителя, начальник управления организаций социально-культурной сферы и зарубежной собственности, начальник отраслевых организаций и зарубежной собственности Росимущества.

Оксана Тарасенко Минэкономразвития

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