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Экс-замглавы Минэкономразвития Тарасенко приступила к работе в "Роснефти"

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Бывшая заместитель министра экономического развития Оксана Тарасенко приступила к работе в "Роснефти", сообщили "Интерфаксу" несколько источников в компании.

Тарасенко работает корпоративным секретарем в ранге вице-президента, уточнил один из них.

В пресс-службе не комментируют эту информацию.

Как сообщалось, месяц назад премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил Тарасенко от должности заместителя министра экономического развития РФ "по ее просьбе".

В качестве заместителя министра Тарасенко курировала в ведомстве работу департаментов стратегического развития и инноваций, а также департамент развития цифровой экономики.

На должность замглавы Минэкономразвития она была назначена в конце декабря 2018 года, когда являлась помощником министра.

В 2015-2018 гг. Тарасенко возглавляла в Минэкономразвития департамент корпоративного управления (который, в частности, отвечает в министерстве за вопросы приватизации).

С января по май 2015 года временно исполняла обязанности директора департамента координации, развития и регулирования внешнеэкономической деятельности Минэкономразвития.

В 2011-2015 годах Тарасенко работала помощником руководителя, начальником управления организаций социально-культурной сферы и зарубежной собственности, начальником отраслевых организаций и зарубежной собственности Росимущества.

Оксана Тарасенко Роснефть Минэкономразвития

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