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В Сочинский национальный парк будут пускать только по спецпропускам

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - В Сочи из соображений безопасности ввели обязательную регистрацию для всех, кто хочет посетить ФГБУ "Сочинский национальный парк".

В пресс-службе парка уточнили, что оформить спецпропуска будет необходимо и группам, и индивидуальным посетителям. Получить документ можно по паспорту в центральном офисе администрации по адресу Курортный проспект, 74, или же в участковых лесничествах районов курорта.

"Всем туристическим группам и отдельным туристам перед началом туристического похода, в том числе и на территории ФГБУ "Сочинский национальный парк", необходимо пройти регистрацию в одной из городских служб спасения, в целях обеспечения безопасности при посещении труднодоступной местности: горных, водных, спелеологических и других объектов, связанных с повышенным риском для жизни, а также для оказания, в случае необходимости, своевременной квалифицированной помощи", - объявила и пресс-служба департамента курортов и туризма городской администрации.

Также туристам предписали сообщать в МЧС о составе групп, где могут быть несовершеннолетние дети.

Сочи Сочинский национальный парк МЧС

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