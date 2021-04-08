В Сочи создадут новый горный курорт за 80 млрд рублей

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Госкорпорация развития "ВЭБ.РФ", группа "Интеррос" и компания "Васта Дискавери" подписали соглашение о взаимодействии для создания всесезонного горного курорта "Долина Васта" в Сочи, планируемые инвестиции в проект - 80 млрд рублей, а ежегодный турпоток - 1,5 млн человек.

Как сообщает пресс-служба "ВЭБ.РФ", с 2021 по 2025 год планируется создать туристическую инфраструктуру для оздоровительного и горнолыжного отдыха. На территории Сочинского национального парка появится комфортная среда для круглогодичного отдыха с центром бальнеологии и курортологии, включающим санаторий, пансионаты и спа-отели. Для любителей горнолыжного отдыха откроют 80 км трасс и несколько подъемников общей протяженностью 13 км.

"Общий объем инвестиций в проект оценивается в сумму около 80 млрд. рублей. Предполагается, что источниками финансирования станут собственные и заемные средства, а обеспечивающая инженерная и транспортная инфраструктура будет построена за счет бюджетных источников", - говорится в сообщении корпорации.

"Появление в горном кластере Сочи высококлассного санаторно-курортного комплекса "Долина Васта" обеспечит 2,5 тыс. новых рабочих мест (с учетом развития сопутствующих сервисов - до 5 тыс.), простимулирует малое и среднее предпринимательство, будет способствовать социально-экономическому и культурному развитию региона. Деятельность курорта в будущем позволит совершать миллиардные налоговые отчисления в бюджеты различных уровней", - отмечается в сообщении.

Авторы проекта ожидают, что в год новый курорт будут посещать 1,5 млн туристов.

"Госкорпорация развития "ВЭБ.РФ" рассматривает вопрос об участии в организации и проведении экспертизы проекта "Долина Васта", инвестиционном и финансовом консультировании при его реализации, а также организации синдицированного проектного финансирования (Фабрика проектного финансирования). Компания "Интеррос" выступает в качестве инвестора для организации финансирования проекта. Реализацией проекта занимается компания "Васта Дискавери", которая обеспечивает подготовку проектно-сметной документации, получение права собственности и эксплуатацию объектов, входящих в состав проекта, а также выступает в качестве соинвестора и обеспечивает привлечение заемных средств", - сообщает "ВЭБ.РФ".

Подписи под соглашением поставили руководитель блока по управлению проектами в сфере недвижимости и работе с активами - член правления ВЭБ.РФ Александр Тарабрин, гендиректор "Интерроса" Сергей Батехин и ген директор "Васта Дискавери" Сергей Бачин (создатель курортов "Роза Хутор" в Сочи, курортов "Завидово" и "Ярославское взморье".

Бачин отметил, что бальнеологический курорт "Долина Васта" станет логичным постолимпийским развитием "Роза Хутор" и гармонично дополнит инфраструктуру горного кластера Сочи. Он добавил, что возведение нового курорта будет проходить на основе корпоративного "Зеленого кода", разработанного в соответствии с российскими и международными стандартами и предусматривающего бережное отношение к уникальной природе региона.