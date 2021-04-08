Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:47Заразились
на 08.04В России 4 614 834+8 672В мире 133 103 485+684 346

В Сочи создадут новый горный курорт за 80 млрд рублей

В Сочи создадут новый горный курорт за 80 млрд рублей
Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Госкорпорация развития "ВЭБ.РФ", группа "Интеррос" и компания "Васта Дискавери" подписали соглашение о взаимодействии для создания всесезонного горного курорта "Долина Васта" в Сочи, планируемые инвестиции в проект - 80 млрд рублей, а ежегодный турпоток - 1,5 млн человек.

Как сообщает пресс-служба "ВЭБ.РФ", с 2021 по 2025 год планируется создать туристическую инфраструктуру для оздоровительного и горнолыжного отдыха. На территории Сочинского национального парка появится комфортная среда для круглогодичного отдыха с центром бальнеологии и курортологии, включающим санаторий, пансионаты и спа-отели. Для любителей горнолыжного отдыха откроют 80 км трасс и несколько подъемников общей протяженностью 13 км.

В РоссииТуроператоры назвали ажиотажным спрос на путешествия по РФ с кэшбэкомЧитать подробнее

"Общий объем инвестиций в проект оценивается в сумму около 80 млрд. рублей. Предполагается, что источниками финансирования станут собственные и заемные средства, а обеспечивающая инженерная и транспортная инфраструктура будет построена за счет бюджетных источников", - говорится в сообщении корпорации.

"Появление в горном кластере Сочи высококлассного санаторно-курортного комплекса "Долина Васта" обеспечит 2,5 тыс. новых рабочих мест (с учетом развития сопутствующих сервисов - до 5 тыс.), простимулирует малое и среднее предпринимательство, будет способствовать социально-экономическому и культурному развитию региона. Деятельность курорта в будущем позволит совершать миллиардные налоговые отчисления в бюджеты различных уровней", - отмечается в сообщении.

Авторы проекта ожидают, что в год новый курорт будут посещать 1,5 млн туристов.

"Госкорпорация развития "ВЭБ.РФ" рассматривает вопрос об участии в организации и проведении экспертизы проекта "Долина Васта", инвестиционном и финансовом консультировании при его реализации, а также организации синдицированного проектного финансирования (Фабрика проектного финансирования). Компания "Интеррос" выступает в качестве инвестора для организации финансирования проекта. Реализацией проекта занимается компания "Васта Дискавери", которая обеспечивает подготовку проектно-сметной документации, получение права собственности и эксплуатацию объектов, входящих в состав проекта, а также выступает в качестве соинвестора и обеспечивает привлечение заемных средств", - сообщает "ВЭБ.РФ".

Подписи под соглашением поставили руководитель блока по управлению проектами в сфере недвижимости и работе с активами - член правления ВЭБ.РФ Александр Тарабрин, гендиректор "Интерроса" Сергей Батехин и ген директор "Васта Дискавери" Сергей Бачин (создатель курортов "Роза Хутор" в Сочи, курортов "Завидово" и "Ярославское взморье".

Бачин отметил, что бальнеологический курорт "Долина Васта" станет логичным постолимпийским развитием "Роза Хутор" и гармонично дополнит инфраструктуру горного кластера Сочи. Он добавил, что возведение нового курорта будет проходить на основе корпоративного "Зеленого кода", разработанного в соответствии с российскими и международными стандартами и предусматривающего бережное отношение к уникальной природе региона.

Сочи Долина Васта

Новости по теме

Новости

Отца Ивана Жданова этапировали в Архангельск

Пандемия коронавируса

В России впервые начали предлагать "вакцинные туры"

В России впервые начали предлагать "вакцинные туры"

Топ-менеджера пермского банка нашли мертвым на рабочем месте

Совет Европы снова отметил сокращение числа заключенных в России

Совкомбанк докапитализирует банк "Восточный" на 7 млрд рублей

В России за сутки зарегистрировали 8 672 новых случая COVID-19

В России за сутки зарегистрировали 8 672 новых случая COVID-19

Первая партия вакцины "ЭпиВакКорона" поступила в Петербург

Около 60% россиян пожаловались на переработки

Около 60% россиян пожаловались на переработки
Пандемия коронавируса

Регионы РФ не намерены возвращать домашний режим для людей старше 65 лет

Регионы РФ не намерены возвращать домашний режим для людей старше 65 лет

Что случилось этой ночью: четверг, 8 апреля

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');