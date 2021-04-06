В РСТ отметили рост спроса на отдых в Турции

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Спрос на отдых в Турции у россиян не снижается и даже растет, несмотря на недавнее ужесточение связанных с коронавирусом ограничений в этой стране, сообщила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина.

В Турции из-за роста заболеваемости для местных жителей в конце марта ввели комендантский час по ночам, рестораны можно загружать не больше чем на половину, а с 21 часа до 5 утра общепит может работать только навынос. С 13 апреля кафе и рестораны будут работать только навынос в связи с наступлением Рамадана. Отели продолжают работать без ограничений.

"В турагентствах нам сообщили, что ужесточения в Турции не влияют на спрос, и никто из туристов не аннулирует уже приобретенные туры. Бронируют и пляжные отели, и даже Стамбул, где закрыты магазины и музеи. Причем в последние дни число заявок растет, - рассказала Тюрина. - Если в марте из городов-миллионников было по четыре рейса в неделю, то сейчас из многих уже летает по шесть-семь. Соответственно увеличиваются и объемы продаж".

Секретарь РСТ напомнила, что Турция стала фактически безальтернативным внешним направлением, "кроме нее доступных по цене вариантов просто нет".

"Как говорят в агентствах, туристы уже устали волноваться. Люди хотят отдыхать на море, а на территории пляжных отелей дополнительные ограничения не распространяется", - добавила Тюрина.

Неделю назад Росавиация запретила воздушное сообщение с Турцией из 13 городов. В список попали Барнаул, Белгород, Волгоград, Воронеж, Калуга, Краснодар, Липецк, Нальчик, Оренбург, Саратов, Сочи, Тюмень и Южно-Сахалинск.

"Жители этих городов летают в Турцию через Ростов-на-Дону. Сдают багаж, например, в Краснодаре, а в Ростове проходят паспортный контроль и таможню, багаж остается в самолете. Потом летят в Анталью на том же месте по другому посадочному талону. Доплата за рейс в Ростов не требуется. На спрос этот запрет почти не повлиял, но добавил работы турфирмам, которые должны менять уже приобретенные билеты и предлагать туристам менее комфортные перелеты с пересадкой", - рассказала пресс-секретарь РСТ.