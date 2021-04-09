Продажи туров в Турцию резко сократились из-за всплеска COVID-19

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - За последние два дня в сети турагентств "Розовый слон" продажи туров на курорты Турции просели на 25% из-за роста заболеваемости COVID-19 в республике и на слухах о том, что авиасообщение с ней снова может быть закрыто. Об этом "Интерфаксу" сообщил гендиректор компании Алексан Мкртчян.

"Вызывают опасения заявления властей о принятии дополнительных мер для снижения рисков завоза новых штаммов. Обычно мы бронируем в день 150-200 человек на Турцию, а сейчас меньше сотни", - сказал он.

О необходимости дополнительных мер по профилактике роста заболеваемости заявил в пятницу премьер-министр Михаил Мишустин.

Как сообщил источник "Интерфакса" в туроператорских кругах, путевки в Турцию на майские праздники приобрели не менее 200 тысяч российских туристов. Только 6 апреля в РСТ отмечали рост спроса на Турцию.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в четверг выразила обеспокоенность ухудшением ситуации с заболеваемостью коронавирусом в Турции и тем, что российские туристы покупают туда путевки на майские праздники. Попова также сообщила, что положительные тесты на COVID-19 выявляют у каждого сотого россиянина по возвращении из-за рубежа. С начала года отмечено уже 25 тысяч таких случаев. Она рекомендовала согражданам провести летние отпуска на родине.