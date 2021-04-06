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В Кремле подтвердили проведение Парада на Красной площади 9 мая

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Военный парад, посвященный 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, пройдет 9 мая на Красной площади, сообщает пресс-служба Кремля.

Генеральная репетиция парада состоится на Красной площади 7 мая, отмечается в сообщении. Пресс-служба президента РФ объявила о начале аккредитации на эти мероприятия.

В сообщении также говорится, что 9 мая с участием президента пройдет традиционное возложение венка и цветов к могиле Неизвестного солдата у Кремлевской стены.

В прошлом году из-за пандемии коронавируса мероприятия, которые всегда проходили 9 мая, были перенесены на июнь.

Кремль Красная площадь

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