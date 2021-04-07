Песков объяснил, почему иностранцев не будут приглашать на парад Победы

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Кремль в этом году не будет приглашать зарубежных гостей на парад Победы в Москве, сказал на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Год не юбилейный, поэтому не имеется в виду приглашать зарубежных участников. В остальном, наверное, будет обычный режим приглашения на Парад", - объяснил он и уточнил, что ближе к 9 мая будут определены нюансы проведения мероприятия с учетом требований санитарных властей.

29 марта Песков заявил, что он не слышал ничего о том, что готовится приглашение иностранцев и на тот момент "об этом речи не шло". Тогда же он подчеркнул, что сам парад однозначно будет проведен и готовится шествие "Бессмертного полка".

"Если мы себя сейчас чувствуем, слава богу, более уверенно в плане продолжающейся борьбы с коронавирусом, то многие страны Европы сейчас находятся в тревожной ситуации. Им еще много работать до стабилизации", - отмечал он 29 марта.

В начале апреля пресс-секретаря президента спросили, будут ли Путин и другие гости парада надевать маски на Красной площади. Он ответил, что все будет зависеть от инструкций санитарных властей.

В 2020 году парад 9 мая решили не проводить из-за коронавируса и ограничились только его воздушной частью. Полноценный парад прошел 24 июня.