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Попова заявила, что в ряде регионов РФ слишком рано сняли COVID-ограничения

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Некоторые регионы РФ начали преждевременно снимать ограничения по коронавирусу, в 18 субъектах они отменены для людей от 65 лет, хотя в этой возрастной группе отмечается рост заболеваемости, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Отдельные регионы начали снимать ограничения регионы еще с февраля, в целом ряде случаев, на наш взгляд, преждевременно. В 18 субъектах сняты ограничения для лиц старше 65 лет, там отмечаем рост заболеваемости среди людей этой возрастной группы", - заявила Попова во вторник на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавируса в РФ.

По ее словам, к снятию ограничительных мер необходимо подходить "взвешенно", и принятие решения должно происходить "во взаимодействии с главными санитарными врачами, чтобы не подвергать риску здоровье граждан".

Попова добавила, что изменение режима для лиц старше 65 лет возможно "только после формирования популяционного иммунитета, только после завершения иммунизации в возрастных группах 65+ и 60+, как первого шага".

коронавирус Анна Попова Роспотребнадзор

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