В России начали тестировать всех пассажиров, прибывающих из Индии

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Пассажиры, которые прилетают из Индии в Россию, с 27 апреля тестируются на коронавирус прямо в аэропортах. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, дополнительный контроль введен в рамках только что принятого постановления главного государственного санитарного врача о выборочном контроле иностранцев, прилетающих в РФ.

"Мы это делаем и будем продолжать делать. Хотя количество их (прилетающих из Индии - ИФ) крайне небольшое, но я считаю, что это делать теперь необходимо, и контроль здесь будет двухэтапный - мы будем делать экспресс-тесты непосредственно в аэропорту, сегодня мы уже имеем эти экспресс-тесты на вооружении", - сказала Попова.

Россияне, приезжающие из-за рубежа, с 1 мая будут обязаны проходить двойное тестирование на коронавирус. Интервал между первым и повторным лабораторным исследованием должен составлять не менее суток. Глава Роспотребнадзора добавила, что эти меры приняты для защиты населения РФ от рисков, которые в настоящее время возникают.

Ситуация с распространением коронавируса в Индии в последние недели сильно ухудшилась. Больницы в Индии переполнены, в них наблюдается нехватка кислородных баллонов, в связи с чем правительство подвергается критике за неподготовленность к новой волне эпидемии.

По количеству случаев коронавируса Индия занимает второе место в мире после США, а по летальности среди людей с COVID-19 - четвертое. Всего в стране выявили более 17,6 млн заражений, свыше 197 тыс. инфицированных скончались. Также сообщалось об обнаружении в стране особенно опасного "индийского" штамма коронавируса.



Ранее в МИД РФ заявили, что Москва в ближайшие дни направит в Индию крупную партию медицинской помощи, включая аппараты ИВЛ для борьбы с распространением коронавируса.