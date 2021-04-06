Активистка НБП отсудила в ЕСПЧ 9800 евро за несправедливый суд

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Европейский суд по правам человека признал несправедливым судебное разбирательство в отношении активистки запрещенной в России Национал-большевистской партии Ольги Кудриной, и присудил ей 9800 евро компенсации, сообщил ее адвокат Дмитрий Аграновский. Решение опубликовано на сайте суда.

ЕСПЧ рассматривал решения судов по делам об акции протеста у Минздрава в августе 2004 года (нацболы протестовали против монетизации льгот, Кудрина утверждала, что в этой акции не участвовала), и о вывешивании плаката против Владимира Путина в мае 2005 года на фасаде гостиницы "Россия". Суд заочно приговорил ее к трем с половиной годам лишения свободы, к моменту вынесения приговора активистка уже переехала на Украину.

По словам Аграновского, Страсбургский суд признал, что в отношении Кудриной было нарушено ее право на справедливое судебное разбирательство, а также на свободу выражения мнения.

Несправедливое судебное разбирательство ЕСПЧ усмотрел в отказе российского суда вызвать на процесс находящихся под стражей свидетелей защиты, которые должны были подтвердить, что Кудрина не участвовала в нападении на Минздрав. Также суд счел, что вывешенный на гостинице плакат не мог являться основанием для уголовного дела и назначением реального наказания.

"Мы полностью довольны решением ЕСПЧ, которое позволяет нам обратиться к председателю Верховного суда за пересмотром дела. Будем это обсуждать", - сказал адвокат.