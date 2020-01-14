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ЕСПЧ присудил компенсации нацболам за арест после акции с листовками в ЗакСе Петербурга

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Европейский суд по правам человека присудил компенсации нацболам Михаилу Башину и Сергею Чекунову, которых арестовали 13 лет назад после акции протеста в ЗакСобрании Петербурга.

Компенсация Башину составит 9759 евро, Чекунову - 5000 евро. По мнению суда, в отношении обоих заявителей было нарушено право на безотлагательное рассмотрение жалобы на неправомерность ареста (пункт 4 статьи 5 Европейской конвенции). В отношении Башина также было нарушено право не быть привлеченным дважды за одно и то же нарушение.

22 ноября 2006 года группа нацболов ворвалась в зал заседаний ЗакСа и разбросала там листовки, выкрикивая критику в адрес депутатов. Задержали только Чекунова и Башина. Им сначала назначили административный арест, а затем арестовали по уголовному делу о применении силы к представителям власти и оскорблении властей. Год спустя их освободили, а их дело закрыли за примирением сторон.

Национал-большевистская партия Эдуарда Лимонова так и не была зарегистрирована, а в 2007 году суд ее признал экстремистской и запретил.

Петербург Михаил Башин Сергей Чекунов ЕСПЧ НБП

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