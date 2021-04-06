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Дума поддержала право срочников и курсантов на отсрочку возврата кредитов

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении законопроект о праве военнослужащих срочной службы и военных курсантов просить банк об отсрочке исполнения обязательств как по потребительскому, так и по ипотечному кредиту.

Законопроект № 1096221-7 в январе внесли в палату несколько депутатов во главе с председателем думского комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым и сенатор Николай Журавлев.

В нем говорится о кредитах, которые призывники и курсанты получили до заключения с ними контракта о прохождении военной службы.

"При этом указанным лицам предоставляется право установить продолжительность такого льготного периода, которая не может превышать срок, равный сроку его военной службы по призыву, увеличенному на три месяца, а также дату начала льготного периода", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Призыв на военную службу приводит к значительному сокращению дохода заемщика по не зависящим от него обстоятельствам, что повышает риск неисполнения таким лицом своих обязательств кредитам, объясняют авторы поправок.

Профильный комитет в отзыве на законопроект указал, что из текста неясно, предоставляется ли военнослужащему-заемщику или курсанту-заемщику право получить льготный период однократно или многократно.

Также предусматривается распространение новых норм на договоры кредита, заключенные до вступления в силу законопроекта. "Учитывая, что кредиторы ведут свою хозяйственную деятельность исходя из прогнозируемых поступлений в краткосрочном и среднесрочном периоде, предлагаемое придание проектируемым нормам обратной силы негативно скажется на финансовом результате их деятельности, приведет к снижению их финансовой устойчивости", - говорится в отзыве комитета, который просит учесть замечания перед рассмотрением законопроекта во втором чтении.

Документ получил положительное заключение правительства.

Госдума Анатолий Аксаков Николай Журавлев

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