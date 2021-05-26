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Путин подписал закон об освобождении от медосмотра призывников с правом на отсрочку

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин подписал закон об отмене обязательного медицинского освидетельствования призывников, имеющих основания для отсрочки или освобождения от срочной службы. Документ опубликован на официальном портале правовой информации в среду.

Вводимые законом нормы позволяют гражданам, имеющим не связанные с состоянием здоровья основания для отсрочки или освобождения от призыва, не проходить обязательное медицинское освидетельствование. В то же время такой медосмотр может быть проведен по заявлению самого призывника.

По мнению авторов инициативы, эти меры должны значительно уменьшить количество медосмотров и позволят улучшить проверку призывников, не имеющих возможностей для отсрочки или освобождения от службы.

"Если у гражданина есть основание для отсрочки от призыва на военную службу, не связанное с состоянием его здоровья, или право на освобождение от призыва на военную службу, он больше не обязан проходить медкомиссию. Теперь прохождение медкомиссии для таких граждан носит заявительный характер", - пояснил "Интерфаксу" глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов.

Проект закона (1056086-7) был внесен в Госдуму первым зампредом комитета Госдумы по обороне Андреем Красовым и депутатом Ольгой Павловой в ноябре 2020 года.

Владимир Путин

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