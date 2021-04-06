МИД РФ счел, что журналисты CNN мешали работе колонии, в которой сидит Навальный

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Задержанные у колонии, где отбывает срок наказания оппозиционер Алексей Навальный, препятствовали работе этого учреждения и подъезду к нему автотранспорта, сообщили во вторник в МИД России.

"По имеющейся информации, корреспонденты американского телеканала CNN находились, среди прочих, на проезжей части, ведущей к исправительному учреждению. На просьбу представителей правоохранительных органов отойти с дороги, так как они препятствуют работе спецучреждения и проезду автотранспорта (а невыполнение таких требований грозит привлечением к ответственности), журналисты ответили отказом", - отметили в департаменте информации и печати МИД РФ.

Там также подчеркнули, что журналисты свои аккредитационные карты не показали.

Ведомство отметило, что "после этого полицейские задержали несколько человек, в том числе вышеуказанных журналистов", и сейчас представители СМИ находятся в отделении полиции до выяснения всех обстоятельств дела.

Корреспондент телеканала CNN Мэттью Ченс сообщил во вторник в твиттере, что его задержали близ колонии во Владимирской области, где находится Навальный. Он также опубликовал фотографию, на которой видно, как рядом с ним в помещении стоят сотрудники правоохранительных органов.

Just been detained by Russian police outside navalny penal colony pic.twitter.com/aP2N2t80FP — Matthew Chance (@mchancecnn) April 6, 2021

Ранее МВД сообщало о задержании девяти человек возле колонии во Владимирской области, где отбывает наказание Навальный.