На акции около колонии, где сидит Навальный, задержали 9 человек

Сотрудники полиции задерживают главу профсоюза "Альянс Врачей" Анастасию Васильеву Фото: AP/ТАСС

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - МВД сообщает о задержании девяти человек возле колонии во Владимирской области, где отбывает наказание оппозиционер Алексей Навальный.

Как говорится в сообщении регионального управления МВД, эти граждане нарушили общественный порядок и были доставлены в полицию для дальнейшего разбирательства.

По данным полиции, рядом с ИК-2 УФСИН России по Владимирской области в Покрове собрались около 45 человек, из них порядка 30 - представители СМИ и блогеры.

С середины марта Навальный находится в ИК-2 под городом Покров, где он отбывает наказание по так называемому делу Ив Роше.

Ранее в соцсетях от сторонников Навального появились сообщения, что он объявил голодовку с требованием допустить к нему врача и предоставить медикаменты. По словам его адвокатов, оппозиционер испытывает боль в спине, а обе ноги частично потеряли чувствительность.

В управлении ФСИН по Владимирской области заявили, что "по результатам обследования его состояние здоровья оценивается как стабильное, удовлетворительное" и сообщили, что Навальному оказывается необходимая медицинская помощь. Посетившие оппозиционера члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) области заявили, что он жалуется на боль в ноге, но ходить может.

В текущий вторник к колонии прибыли представители "Альянса врачей" (организация признана властями РФ иноагентом) и другие активисты с требованием допустить к оппозиционеру врача.

По данным СМИ, на акции у колонии была задержана руководитель профсоюза Анастасия Васильева.