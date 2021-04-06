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Минстрой РФ предложил упростить процедуру банкротства девелоперов

Минстрой РФ предложил упростить процедуру банкротства девелоперов
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Минстрой РФ планирует упростить процедуру банкротства застройщиков жилья для ускорения достройки проблемных домов, сообщил глава ведомства Ирек Файзуллин.

На встрече с депутатами комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям он пояснил, что вносится часть необходимых законодательных изменений, которые упростят процедуры работы с арбитражными управляющими, чтобы процедура была более короткой, если застройщик не может завершить строительство.

В свою очередь замглавы Минстроя Никита Стасишин отметил, что от момента принятия решения о достройке проблемного дома до момента выхода на площадку проходит не менее полугода. Он добавил, что сейчас также существуют проблемы с заверением долгостроев, обязательства по которым брали региональные власти.

"К сожалению, мы видим, что сроки сдвигаются без объяснения. Это приводит к тому, что люди выходят и спрашивают о нарушениях "дорожной карты", - пояснил Стасишин.

По его словам, есть поручение вице-премьера РФ Марата Хуснуллина о том, чтобы Фонд дольщиков мониторил каждый проблемный объект, вне зависимости от того, существуют ли по нему обязательства региона или нет.

Фонд защиты прав дольщиков был зарегистрирован в форме публично-правовой компании в октябре 2017 года. Застройщики обязаны перечислять в него взносы в размере 1,2% от ДДУ по всем новым объектам. Неуплата взноса является основанием для отказа в государственной регистрации договоров. При необходимости средства фонда направляются на достройку проблемных объектов.

По итогам 2020 года Фондом были восстановлены права почти 50 тыс. граждан. В пяти регионах РФ проблему обманутых дольщиков в прошлом году удалось полностью решить.

Минстрой Фонд дольщиков Ирек Файзуллин

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